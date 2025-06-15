Актер Сергей Тоичкин трагически погиб в Удмуртии на 39-м году жизни

15 июня 2025, 13:51

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 39-м году жизни трагически погиб актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин. Об этом сообщило ИА «Сусанин» в воскресенье, 15 июня. Уточняется, что тело мужчины извлекли из Кенского пруда 13 июня, а трагедия произошла за день до этого.







«У него было много поклонников среди курских зрителей, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра», — сказано в публикации Курского драматического театра.