Умер народный артист России, сыгравший Остапа Бендера

14 июня 2025, 11:14

Умер актер Михаил Янко

Фото: iStock/ undefined undefined

В ночь на 13 июня 2025 года на 76-м году жизни скончался народный артист России, ведущий актер Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Михаил Янко. О трагедии сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.





Михаил Леонидович посвятил театру большую часть своей карьеры. Он служил в театре с 1978 года, сыграв десятки ролей. Он появлялся в постановках «Живой труп», «Я помню чудное мгновенье», «Последний срок», «Похождения Остапа Бендера» и иные. При этом особое место в творчестве артиста занимали герои произведений Антона Чехова. Так, за роль доктора Астрова в спектакле «Дядя Ваня» он получил Государственную премию РСФСР.



Михаил Янко появился на свет в 1950 году в Воронеже. В 1971 году артист выпустился из ГИТИСа. В разное время он трудился в Ульяновском драматическом театре, а еще на сцене МХАТ им. А. М. Горького, но ключевой площадкой в его жизни стал Липецкий театр драмы.





«Михаил Леонидович был не просто талантливым артистом, но и мудрым наставником для молодых коллег», — подчеркнули в пресс-службе.