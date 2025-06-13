Умер снявший комедию «Три плюс два» советский оператор Емельяновс
Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в национальном Союзе кинематографистов.
Отмечалось, что прощание и похороны пройдут 13 июня в Риге по православному обряду.
Вальдемарс Емельяновс появился на свет в 1939 году. Фильмография постановщика насчитывает порядка 40 лент. Помимо прочего, покойный являлся оператором документального кино и снял примерно 500 сюжетов.
Когда Вальдемарс трудился вторым оператором, он участвовал в съемке таких фильмов, как «Моцарт и Сальери» с Иннокентием Смоктуновским и «Три плюс два» с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.
Затем Емельяновс перешел к самостоятельной операторской работе. Он снял «Стечение обстоятельств» с Индеборгой Допкунайте, а еще «Перекресток», «Танец на троих» и иные картины.
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