Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма погиб из-за проглоченной им пчелы при игре в поло

14 июня 2025, 01:46

Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма умер из-за проглоченной им пчелы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма Сунджай Капур погиб из-за того, что проглотил пчелу во время игры в поло. На момент смерти предпринимателю было 53 года.





Капур являлся председателем совета директоров мирового гиганта по производству автомобильных запчастей Sona Comstar. О смерти миллиардера сообщили в представительстве компании.





«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя Сунджая Капура. Он был дальновидным лидером, чья страсть, проницательность и преданность делу сформировали индивидуальность и успех нашей компании», — рассказали в Sona Comstar.