Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма погиб из-за проглоченной им пчелы при игре в поло
Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма умер из-за проглоченной им пчелы
Миллиардер из Индии и друг принца Уильяма Сунджай Капур погиб из-за того, что проглотил пчелу во время игры в поло. На момент смерти предпринимателю было 53 года.
Капур являлся председателем совета директоров мирового гиганта по производству автомобильных запчастей Sona Comstar. О смерти миллиардера сообщили в представительстве компании.
«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя Сунджая Капура. Он был дальновидным лидером, чья страсть, проницательность и преданность делу сформировали индивидуальность и успех нашей компании», — рассказали в Sona Comstar.
Как оказалось, причиной смерти Капура является пчела, которую миллиардер проглотил во время игры в поло. Насекомое укусило предпринимателя в горло, после чего тот потерял сознание. На фоне этого у Капура начался анафилактический шок, который привел к остановке сердца.