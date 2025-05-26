Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить

Константин Юшкевич (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Актеру сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
55-летнего артиста мучили боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. По этой причине Юшкевич хромал и ходил с костылями.
Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.
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Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.
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Екатерина Коршунова