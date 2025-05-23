«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем, пишет VOICE.
«Я звонил ему, меня соединили с ним. И мы поговорили о счастье», — заявил Цискаридзе.
По словам артиста балета, этот разговор состоялся месяц назад. Цискаридзе добавил, что в санаторий к мэтру никого не пускали.
Напомним, Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет, после долгой борьбы с двусторонней пневмонией. Последние две недели он находился в Центральной клинической больнице.
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