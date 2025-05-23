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«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем

Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем
Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем, пишет VOICE.
«Я звонил ему, меня соединили с ним. И мы поговорили о счастье», — заявил Цискаридзе.

По словам артиста балета, этот разговор состоялся месяц назад. Цискаридзе добавил, что в санаторий к мэтру никого не пускали.

Напомним, Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет, после долгой борьбы с двусторонней пневмонией. Последние две недели он находился в Центральной клинической больнице.

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У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре
SHOT: у звезды «Слово пацана» актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре
22 мая 2025, 08:57

Ольга Лапшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
63-летней артистке стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Врачи экстренно приехали в Театр Терезы Дуровой.

Лапшиной оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Теперь актрисе предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

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«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет
Волочкова призвала пустить ее в Большой театр для прощания с Григоровичем
20 мая 2025, 18:08

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова пообещала прийти на церемонию прощания с Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет. Слова балерины приводит «Газета.Ru».
«Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня?» — поинтересовалась Волочкова.
Она напомнила, что ранее ей не разрешали присутствовать на панихидах ее педагогов в Большом театре.
«Буду стоять с лилиями белыми. Пустите меня к гробу моего педагога!» —призвала артистка.
Также она подчеркнула, что была единственной ученицей, навещавшей наставника в санатории во время его восстановления. К слову, ее право проститься с хореографом публично поддержал и телеведущий Андрей Малахов.

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Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
19 мая 2025, 13:14

Фото: istockphoto/NetPix

На 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника Григоровича.
Главным местом работы Юрия Николаевича был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Карьеру балетмейстер начал практически 80 лет назад. В 1946 году его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня Мариинский театр), чьим солистом Григорович был до 1961 года. В Большом театре культурный деятель прослужил до 1964-ого.

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Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
19 мая 2025, 08:11

Ольга Блок-Миримская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18 мая ушла из жизни Ольга Блок-Миримская — актриса театра, кино и телевидения, народная артистка России. Информация о ее смерти появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
Причина смерти актрисы не уточняется.

В фильмографии Блок-Миримской насчитывается более 30 проектов. Артистка сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Именно у нее «позаимствовала» мариупольский акцент Анастасия Заворотнюк.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Является дальней родственницей поэта Александра Блока. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.

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#театр
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов
18 мая 2025, 17:44

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Об этом сообщается на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда пригласили Александра Анатольевича в 1999 году.
«Бесконечно преданный театру артист также вел преподавательскую деятельность в РГИСИ, передавая первоклассную школу молодому поколению. Выпускники и студенты называют Александра Анатольевича одним из любимых педагогов, настоящим профессионалом и Учителем», — сказано в публикации на сайте.
Коллеги почившего артиста подчеркнули, что его роли оценивали как зрители, так и профессионалы. Кабанов известен ролью Гаева в «Вишневом саду», Воланда в «Мастере и Маргарите», старика из хэмингуэйевского «Старика и моря» и другими.

В 1981 году Александр Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского после чего его приняли в труппу ТЮЗа им. Брянцева.

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