Ольга Лапшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
63-летней артистке стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Врачи экстренно приехали в Театр Терезы Дуровой.
Лапшиной оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Теперь актрисе предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
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Лапшиной оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Теперь актрисе предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
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