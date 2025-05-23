Миллионы просмотров в 4 года: в чем феномен самой юной звезды российского Forbes Евы Карпикау

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily
Российский Forbes опубликовал шорт-лист самых успешных людей, которым еще нет 30 лет, куда попала четырехлетняя девочка-блогер. Кто она и каков путь её популярности, расскажет «Радио 1».
Кто такая Ева Карпикау
Российский Forbes опубликовал лонг-лист своего ежегодного рейтинга «30 до 30», самой юной участницей которого стала 4-летняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа».
Четырехлетняя Ева родилась в Екатеринбурге, в семье Анастасии, учителя по вокалу, и Астаха, туристического эксперта. Папа звездной дочки родом из Белоруссии, но с юности живет в ОАЭ, где он и встретил будущую жену Анастасию. Вернувшись в Екатеринбург, возлюбленные узаконили свои отношения в 2018 году. На данный момент семья живет на две страны — Россия и ОАЭ. В Дубае Карпикау снимают квартиру.
Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily
Ева появилась на свет конце марта 2021 года. До рождения малышки Анастасия вела блог, посвященный их собаке – самоеду Шейху. Но, окрепнув, дочь «вытеснила» лохматого конкурента и решила быть звездой сама.
Раннее признание и харизма
Созданный мамой Евы аккаунт в социальных сетях, где Анастасия просто делилась трогательными моментами семейной жизни, быстро привлек внимание фолловеров, а маленькая дочка так сильно запала в душу подписчикам, что вскоре стала главной героиней всех сюжетов.
Милая и очаровательная малышка, от которой невозможно оторвать взгляд, несмотря на свой юный возраст очень ясно умеет излагать свои мысли. Но все малыши милые, красивые и интересные. Обогнать всех и привлечь внимание непосредственное к себе, Еве помогла её харизма — голос, эмоции, манеры нежной принцессы, рассуждение на серьезные темы — от любви до смысла жизни, – всё это часть этой грандиозной харизмы.
Вместе с родителями девочка ведет блог, в котором участвует в челленджах, готовит вместе с папой и рассуждает на серьезные темы. Ролики, где Ева танцует, придумывает интересные истории для игр и «мучает» папу макияжем привлекают большую аудиторию, благодаря чему её видео собирают миллионы просмотров.
Анастасия Карпикау, общаясь с подписчиками, рассказала, что такое обаяние, грамотная речь и развитие ребёнка обусловлено безусловной родительской любовью.
«Разговоры, миллион бытовых вопросов. Любое взаимодействие. Чтение вслух. Песни громкие и веселые. Позитивный настрой. Не гонимся за результатом и не ищем разочарование. Просто любим и находимся рядом», – делится Анастасия.
Рост аудитории и секрет успеха
За последние полгода аудитория Евы молниеносно выросла с 250 тысяч до 1,1 миллиона подписчиков. В родном Екатеринбурге малышка входит в топ-3 самых популярных блогеров. Каждое видео, выпущенное на ее странице, набирает от полумиллиона до 20 миллионов просмотров.
Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily
Забавные и наполненные любовью и нежностью видео продолжают привлекать новых подписчиков. Ролики настраивают на позитивный лад, а любовь и нежность между членами семьи, заметная невооруженным взглядом, успокаивает. Забавные и добрые видео радуют людей и заставляют улыбаться. Несмотря на обрушившуюся на девочку популярность, юная звезда остается самым счастливым ребёнком — придумывает новые словечки, беззаботно прыгает по лужам, радуется и обнимает родителей.
Перспективный лист «30 до 30»
Авторитетное издание Forbes каждый год формирует список людей из различных сфер. В него заносят успешных молодых россиян, которые, несмотря на юные годы и успех в своей сфере, стали влиятельными и популярными в России и за рубежом. В престижный список входит 100 человек, которые распределены по десяти номинациям: от «Киберспорта» и «Социальных практик» до «Науки» и «Искусства».
После публикации лонг-листа на сайте Forbes открывается голосование, где из сотни человек эксперты выбирают 30 лучших — по три лауреата в каждой категории. Результаты голосования самых богатых и знаменитых россиян моложе 30 лет будут опубликованы в июле.
Так, например, в 2025 году в рейтинг попали актер Марк Эйдельштейн, певец Акмаль, пловец Мирон Лифинцев.
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