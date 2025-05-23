Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Миллионы просмотров в 4 года: в чем феномен самой юной звезды российского Forbes Евы Карпикау

Миллионы просмотров в 4 года: в чем феномен самой юной звезды российского Forbes Евы Карпикау

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Российский Forbes опубликовал шорт-лист самых успешных людей, которым еще нет 30 лет, куда попала четырехлетняя девочка-блогер. Кто она и каков путь её популярности, расскажет «Радио 1».

Кто такая Ева Карпикау


Российский Forbes опубликовал лонг-лист своего ежегодного рейтинга «30 до 30», самой юной участницей которого стала 4-летняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа».

Четырехлетняя Ева родилась в Екатеринбурге, в семье Анастасии, учителя по вокалу, и Астаха, туристического эксперта. Папа звездной дочки родом из Белоруссии, но с юности живет в ОАЭ, где он и встретил будущую жену Анастасию. Вернувшись в Екатеринбург, возлюбленные узаконили свои отношения в 2018 году. На данный момент семья живет на две страны — Россия и ОАЭ. В Дубае Карпикау снимают квартиру.

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Ева появилась на свет конце марта 2021 года. До рождения малышки Анастасия вела блог, посвященный их собаке – самоеду Шейху. Но, окрепнув, дочь «вытеснила» лохматого конкурента и решила быть звездой сама.

Раннее признание и харизма


Созданный мамой Евы аккаунт в социальных сетях, где Анастасия просто делилась трогательными моментами семейной жизни, быстро привлек внимание фолловеров, а маленькая дочка так сильно запала в душу подписчикам, что вскоре стала главной героиней всех сюжетов.

Милая и очаровательная малышка, от которой невозможно оторвать взгляд, несмотря на свой юный возраст очень ясно умеет излагать свои мысли. Но все малыши милые, красивые и интересные. Обогнать всех и привлечь внимание непосредственное к себе, Еве помогла её харизма — голос, эмоции, манеры нежной принцессы, рассуждение на серьезные темы — от любви до смысла жизни, – всё это часть этой грандиозной харизмы.

Вместе с родителями девочка ведет блог, в котором участвует в челленджах, готовит вместе с папой и рассуждает на серьезные темы. Ролики, где Ева танцует, придумывает интересные истории для игр и «мучает» папу макияжем привлекают большую аудиторию, благодаря чему её видео собирают миллионы просмотров.

Анастасия Карпикау, общаясь с подписчиками, рассказала, что такое обаяние, грамотная речь и развитие ребёнка обусловлено безусловной родительской любовью.

«Разговоры, миллион бытовых вопросов. Любое взаимодействие. Чтение вслух. Песни громкие и веселые. Позитивный настрой. Не гонимся за результатом и не ищем разочарование. Просто любим и находимся рядом», – делится Анастасия.


Рост аудитории и секрет успеха


За последние полгода аудитория Евы молниеносно выросла с 250 тысяч до 1,1 миллиона подписчиков. В родном Екатеринбурге малышка входит в топ-3 самых популярных блогеров. Каждое видео, выпущенное на ее странице, набирает от полумиллиона до 20 миллионов просмотров.

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Забавные и наполненные любовью и нежностью видео продолжают привлекать новых подписчиков. Ролики настраивают на позитивный лад, а любовь и нежность между членами семьи, заметная невооруженным взглядом, успокаивает. Забавные и добрые видео радуют людей и заставляют улыбаться. Несмотря на обрушившуюся на девочку популярность, юная звезда остается самым счастливым ребёнком — придумывает новые словечки, беззаботно прыгает по лужам, радуется и обнимает родителей.

Перспективный лист «30 до 30»


Авторитетное издание Forbes каждый год формирует список людей из различных сфер. В него заносят успешных молодых россиян, которые, несмотря на юные годы и успех в своей сфере, стали влиятельными и популярными в России и за рубежом. В престижный список входит 100 человек, которые распределены по десяти номинациям: от «Киберспорта» и «Социальных практик» до «Науки» и «Искусства».

После публикации лонг-листа на сайте Forbes открывается голосование, где из сотни человек эксперты выбирают 30 лучших — по три лауреата в каждой категории. Результаты голосования самых богатых и знаменитых россиян моложе 30 лет будут опубликованы в июле.

Так, например, в 2025 году в рейтинг попали актер Марк Эйдельштейн, певец Акмаль, пловец Мирон Лифинцев.

Читайте также:

На рыбалке умер заслуженный артист России Владимир Нефедов

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре

Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах
#рейтинг
#россия
#семья
#певец
#актёр
#голосование
#возраст
#любовь
#семьи
#страны
#эксперты
#развитие
#екатеринбург
«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем
Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем
23 мая 2025, 15:07

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем, пишет VOICE.
«Я звонил ему, меня соединили с ним. И мы поговорили о счастье», — заявил Цискаридзе.

По словам артиста балета, этот разговор состоялся месяц назад. Цискаридзе добавил, что в санаторий к мэтру никого не пускали.

Напомним, Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет, после долгой борьбы с двусторонней пневмонией. Последние две недели он находился в Центральной клинической больнице.

Читайте также:

Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович

«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал
#санаторий
#прощание
#счастье
#запрет
#артист
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре
SHOT: у звезды «Слово пацана» актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре
22 мая 2025, 08:57

Ольга Лапшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
63-летней артистке стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Врачи экстренно приехали в Театр Терезы Дуровой.

Лапшиной оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Теперь актрисе предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Читайте также:

«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая

Режиссер Наталья Бондарчук объявила, что ИИ заменит сценаристов в будущем
#врачи
#помощь
#театр
#диагноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет
Волочкова призвала пустить ее в Большой театр для прощания с Григоровичем
20 мая 2025, 18:08

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова пообещала прийти на церемонию прощания с Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет. Слова балерины приводит «Газета.Ru».
«Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня?» — поинтересовалась Волочкова.
Она напомнила, что ранее ей не разрешали присутствовать на панихидах ее педагогов в Большом театре.
«Буду стоять с лилиями белыми. Пустите меня к гробу моего педагога!» —призвала артистка.
Также она подчеркнула, что была единственной ученицей, навещавшей наставника в санатории во время его восстановления. К слову, ее право проститься с хореографом публично поддержал и телеведущий Андрей Малахов.

Читайте также:

Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович

«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича

«Мог послать куда подальше»: Шиловский рассказал о крутом нраве Григоровича

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#смерть
#прощание
#артист
#балет
#звёзды
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
19 мая 2025, 13:14

Фото: istockphoto/NetPix

На 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника Григоровича.
Главным местом работы Юрия Николаевича был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Карьеру балетмейстер начал практически 80 лет назад. В 1946 году его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня Мариинский театр), чьим солистом Григорович был до 1961 года. В Большом театре культурный деятель прослужил до 1964-ого.

Читайте также:

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман
#мир
#россия
#культура
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
19 мая 2025, 08:11

Ольга Блок-Миримская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18 мая ушла из жизни Ольга Блок-Миримская — актриса театра, кино и телевидения, народная артистка России. Информация о ее смерти появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
Причина смерти актрисы не уточняется.

В фильмографии Блок-Миримской насчитывается более 30 проектов. Артистка сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Именно у нее «позаимствовала» мариупольский акцент Анастасия Заворотнюк.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Является дальней родственницей поэта Александра Блока. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Читайте также:

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая

На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
#актриса
#кино
#театр
#смерть
#поэт
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате