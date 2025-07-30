Актеру Юрию Назарову запретили нервничать из-за проблем с сердцем
Mash: Актеру Юрию Назарову врачи запретили нервничать из-за проблем с сердцем
Легендарному российскому актеру Юрию Назарову врачи запретили нервничать из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
88-летний артист обратился за медицинской помощью из-за гипертонических проблем. Врачи ограничили ему питание, посоветовали соблюдать диету и заняться спортом.
Назарову также рекомендовали не нервничать и избегать стрессовых ситуаций.
Среди популярных работ актера — роли в фильмах «Рассказы о Ленине», «Последние залпы», «В трудный час» и «Зеркало».
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