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Актеру Юрию Назарову запретили нервничать из-за проблем с сердцем

Mash: Актеру Юрию Назарову врачи запретили нервничать из-за проблем с сердцем
Юрий Назаров (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Легендарному российскому актеру Юрию Назарову врачи запретили нервничать из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



88-летний артист обратился за медицинской помощью из-за гипертонических проблем. Врачи ограничили ему питание, посоветовали соблюдать диету и заняться спортом.

Назарову также рекомендовали не нервничать и избегать стрессовых ситуаций.

Среди популярных работ актера — роли в фильмах «Рассказы о Ленине», «Последние залпы», «В трудный час» и «Зеркало».

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