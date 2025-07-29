29 июля 2025, 14:35

Сергей Горобченко (Фото: Instagram*@ sgorobchenko_official)

29 июля российскому актёру театра и кино Сергею Горобченко исполняется 53 года. Широкая публика узнала о молодом актёре после выхода на экраны криминальной драмы «Бумер», где он сыграл роль Пети «Рамы». Сегодня на счету артиста более 125 ролей, он является истинным патриотом России и отцом шестерых детей. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Жизнь в Америке Личная жизнь Семейный раскол



Биография

Жизнь в Америке

Сергей Горобченко (Фото: Instagram*@ sgorobchenko_official)



«Внимание зрителей, которые подходили ко мне на улицах и просили автографы, ставило меня в тупик. Я не знал, как на это реагировать, и сбежал в Америку. Увы, чтобы чего-то добиться в Штатах, нужно там родиться или попасть туда в раннем возрасте. Я чувствовал себя там чужим и решил уехать. Я русский человек и жить должен в России», — цитирует артиста издание kp.ru.

Личная жизнь

Сергей Горобченко и Полина Невзоровоа (Фото: Instagram*@ sgorobchenko_official)



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Семейный раскол

«Полина, сохраняя достоинство, не комментирует политические взгляды отца, но полностью разделяет позицию мужа», — отмечают друзья семьи.