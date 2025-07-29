Алексей Чадов выиграл дело против продюсера Боева, с которым судился из-за фильма «За Палыча!»

29 июля 2025, 19:01

Актер Чадов выиграл дело против продюсера Боева, с которым судился из-за фильма

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Актер Алексей Чадов выиграл дело против продюсера Максима Боева, с которым судился из-за фильма «За Палыча!». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.