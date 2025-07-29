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Алексей Чадов выиграл дело против продюсера Боева, с которым судился из-за фильма «За Палыча!»

Актер Чадов выиграл дело против продюсера Боева, с которым судился из-за фильма
Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Актер Алексей Чадов выиграл дело против продюсера Максима Боева, с которым судился из-за фильма «За Палыча!». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Бывшие друзья судились больше года. Фильм уже вышел в прокат, а свой гонорар Чадов так и не получил.

Боев первый подал иск о расторжении договора, он считает, что артист привлек недостаточно инвесторских средств. Чадов подал ответный иск: потребовал от экс-друга выплатить гонорар — около 75 млн рублей.

Сегодня, 29 июля, суд обязал Максима Боева выплатить актеру 61 млн плюс 13 млн неустойки. В беседе с SHOT Чадов рассказал, что вечером отпразднует свою победу.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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