Народный артист России подвёл итоги джазового фестиваля в Петербурге
В Санкт-Петербурге завершился II Международный джазовый фестиваль. Итог культурному событию подвёл народный артист России Игорь Бутман в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, несмотря на опыт, перед фестивалем всё же присутствовало волнение, но оно «здоровое и мобилизующее».
«Важно было не только повторить успех, но и превзойти его. Волнение — неотъемлемая часть. После успеха первого фестиваля планка высока. Хочется, чтобы каждый следующий шаг был осмысленнее, глубже, совершеннее», —отметил он.Рассказывая о начале своего пути, артист вспомнил, как любовь к джазу зародилась благодаря отцу-барабанщику. Именно его увлечённые рассказы после концертов и любовь к джазу сформировали ранний интерес к этой музыке. Сам саксофон появился в жизни артиста случайно.
«В 15 лет я решил записаться на курсы гитары во Дворец пионеров, но мест в группе не оказалось. Гуляя по классам, увидел на столе саксофон… Ну я и попробовал «напеть» простенькую мелодию, а педагог удивленно отметил: "Не знаю насчет гитары, но к саксофону способности определенно есть!"», — поделился музыкант.Также музыкант подчёркивает, что вдохновение — не гарантия успеха. Главное — дисциплина.
«Шостакович учил: «Не ждите вдохновения – садитесь и пишите». Взгляните на черновики Пушкина – сплошные правки. Выключи телефон, устрани отвлекающие факторы – и работай. Дисциплина привлекает музу», — отмечает Бутман.По словам артиста, суть джаза — в импровизации, а она требует системной подготовки. Каждый день он уделяет инструменту 2–3 часа: от разминок и гамм до анализа соло джазовых мастеров.
Среди самых ярких гастрольных впечатлений артист выделил Китай, где публика оказалась «удивительно подготовленной и восторженной». Выступление на Великой Китайской стене стало одним из самых запоминающихся.
В числе ближайших проектов — переиздание альбома «Образы Мусоргского и Бородина», новый джазовый проект «Петя и Волк» с актёром Виктором Добронравовым, а также камерный альбом с квартетом.