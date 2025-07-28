Народный артист России подвёл итоги джазового фестиваля в Петербурге

28 июля 2025, 16:08

Фото: istockphoto / freedom007

В Санкт-Петербурге завершился II Международный джазовый фестиваль. Итог культурному событию подвёл народный артист России Игорь Бутман в беседе с «Петербургским дневником».





По его словам, несмотря на опыт, перед фестивалем всё же присутствовало волнение, но оно «здоровое и мобилизующее».





«Важно было не только повторить успех, но и превзойти его. Волнение — неотъемлемая часть. После успеха первого фестиваля планка высока. Хочется, чтобы каждый следующий шаг был осмысленнее, глубже, совершеннее», —отметил он.

«В 15 лет я решил записаться на курсы гитары во Дворец пионеров, но мест в группе не оказалось. Гуляя по классам, увидел на столе саксофон… Ну я и попробовал «напеть» простенькую мелодию, а педагог удивленно отметил: "Не знаю насчет гитары, но к саксофону способности определенно есть!"», — поделился музыкант.

«Шостакович учил: «Не ждите вдохновения – садитесь и пишите». Взгляните на черновики Пушкина – сплошные правки. Выключи телефон, устрани отвлекающие факторы – и работай. Дисциплина привлекает музу», — отмечает Бутман.