Актриса Александра Урсуляк поделилась планами о новом проекте

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни».
По её словам, планируется концерт.
В то же время стало известно, что в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича появилось отдельное пространство, где будет реализован новый для этих стен проект. Отмечается, что в новом зале будут проводится лекции.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики».
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«Готовлю концерт, который называется «Хорошие песни». Это сольный концерт, где я буду петь и рассказывать о себе, о своей жизни, о любви. У меня есть группа из пяти музыкантов, микрофон, красивое платье и я», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Урсуляк.
В то же время стало известно, что в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича появилось отдельное пространство, где будет реализован новый для этих стен проект. Отмечается, что в новом зале будут проводится лекции.
«Суть нашего проекта в том, что он объединяет музыку, слово, повседневность и праздник. Это рассказ о культурных традициях. Мы будем говорить об этом и через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров, и через литературу – сюжеты, связанные с музыкой и биографиями известных личностей», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» замдиректора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики».
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Мелисса Тимофеева