В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»

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В Санкт-Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Петербургского дневника» «Вера в Победу!».
Отмечается, что книга была издана к 80-й годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады.
Ранее в Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы. Отмечалось, что на выставке представлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.
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«Мы надеемся, что книга «Вера в Победу!» придётся по душе всем читателям, но особенно студентам. Очень важно показывать и рассказывать молодым людям, какими были наши ленинградские спортсмены, как они сражались на спортивном поприще, а затем, когда настало страшное время, единым фронтом встали на защиту нашей земли», — прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Ранее в Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы. Отмечалось, что на выставке представлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.
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Мелисса Тимофеева