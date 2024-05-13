Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится в Ногинске с 14 по 19 июня 2024 года.
Специальными гостями фестиваля станут актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина и актёр Вениамин Смехов.
Читайте также:
Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске
Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове
За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг
«Основные события фестиваля пройдут на площадке Московского областного театра драмы и комедии, также фестивальные мероприятия состоятся на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральный парк культуры и отдыха и других. В этом году фестиваль будет посвящен жизни, работе и творчеству Петра Наумовича Фоменко – народного артиста РФ, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко» – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров. Именно в Ногинском театре состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей». В общей сложности Петром Фоменко создано более шестидесяти спектаклей в разных театрах мира», — подчеркнули в пресс-службе.
Специальными гостями фестиваля станут актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина и актёр Вениамин Смехов.
Читайте также:
Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске
Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове
За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг
Мира Полтева