Актриса Светлана Немоляева заявила о дефиците ярких актёров-мужчин в театрах
Актриса Светлана Немоляева заявила о нехватке ярких актёров-мужчин.
В беседе с «Газетой.Ru» Немоляева отметила, что сейчас актрис в театре много, а достойных мужчин не хватает.
«Я не вижу такого дефицита [женского взгляда в кино]. А в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша (Александр Лазарев — прим. ред.). Как-то театры обеднели. Но я очень приветствую новых интересных актёров», — призналась Светлана Владимировна.Актриса напомнила, что в прежние времена существовала практика целенаправленного поиска артистов по всей стране, и считает, что к этому стоит вернуться.