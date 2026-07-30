Судебные приставы открыли три дела против Гарика Харламова

30 июля 2026, 16:22

ФССП открыла три производства против Гарика Харламова из-за штрафов ГИБДД

Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Судебные приставы открыли три исполнительных производства против юмориста Гарика Харламова (настоящее имя — Игорь Харламов). Причиной стали штрафы за нарушение правил дорожного движения.