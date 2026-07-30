Судебные приставы открыли три дела против Гарика Харламова
Судебные приставы открыли три исполнительных производства против юмориста Гарика Харламова (настоящее имя — Игорь Харламов). Причиной стали штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает «Газета.Ru», ФССП внесла звезду Comedy Club в свою базу данных из-за автомобильных правонарушений. Приставы завели дела 29 июля. Сумма задолженности по штрафам составляет две тысячи 250 рублей.
Харламов регулярно сталкивается с взысканиями со стороны ГИБДД. В мае 2025 года стало известно, что артист допустил 293 нарушения ПДД, а общая сумма долга достигла 275 тысяч рублей.
Чаще всего инспекторы фиксировали у юмориста превышение скорости, неоплату проезда по платным дорогам, парковку в неположенных местах и игнорирование дорожных знаков. Комик погасил этот долг в декабре 2025 года, однако вскоре в базе ФССП появилась запись о новом штрафе.
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