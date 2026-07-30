Валерий Леонтьев сэкономил 27 млн на вилле в Майами через семейный траст
Валерий Леонтьев сэкономил более 27 млн рублей на налогах за особняк в Майами благодаря юридической схеме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
В мае 2015 года певец и его супруга Людмила Исакович перевели недвижимость в семейный траст, а в акте купли-продажи указали символические $10.
Договор содержит оговорку о праве на льготу для основного жилья (Homestead Exemption), что позволило сохранить участие в программе Save Our Homes. Это помогло семье избежать резкого роста налогов и сэкономить около $350 тыс.
Рыночная стоимость дома выросла за 10 лет с $2,94 млн до $8,58 млн, но налоговая база увеличилась незначительно — с $2,94 млн до $3,37 млн. За особняк площадью почти 600 кв. м с шестью спальнями, семью ванными, спа-зоной, сауной, тренажёрным залом, бассейном и причалом Леонтьевы платят до $59,9 тыс. в год. Без льготы в 2025 году сумма составила бы около $159 тыс.
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