Валерий Леонтьев сэкономил 27 млн на вилле в Майами через семейный траст

30 июля 2026, 16:27

Валерий Леонтьев сэкономил 27 млн рублей на налогах за особняк в Майами

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Валерий Леонтьев сэкономил более 27 млн рублей на налогах за особняк в Майами благодаря юридической схеме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.