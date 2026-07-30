Виталий Гогунский назвал четыре главных качества идеальной девушки

30 июля 2026, 17:04

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* @gogunskv)

Виталий Гогунский в программе «Счёт, пожалуйста» перечислил качества, которые ценит в потенциальной избраннице.





Актёр отметил, что для него имеют значение внешность, чувство юмора, воспитанность и способность к самоиронии. По мнению артиста, эти свойства часто сочетаются в одном человеке.

«Обычно, когда у человека есть воспитание, образование, доброта, там и чувство юмора присутствует», — заявил Виталий.