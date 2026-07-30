Виталий Гогунский назвал четыре главных качества идеальной девушки
Виталий Гогунский в программе «Счёт, пожалуйста» перечислил качества, которые ценит в потенциальной избраннице.
Актёр отметил, что для него имеют значение внешность, чувство юмора, воспитанность и способность к самоиронии. По мнению артиста, эти свойства часто сочетаются в одном человеке.
«Обычно, когда у человека есть воспитание, образование, доброта, там и чувство юмора присутствует», — заявил Виталий.При этом Гогунский подчеркнул, что любые достоинства не имеют смысла без любви — она становится связующим звеном для всего остального. Мужчина добавил, что сам пытается соответствовать своему идеалу, но пока не считает себя достаточно близким к этому образу.
Возможно, именно этим он объясняет отсутствие в своей жизни подходящей девушки. Отметим, что после развода с Ириной Маирко прошло восемь лет. Гогунский сообщил, что за это время у него не было серьёзных отношений.