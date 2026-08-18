Актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева скончалась на 82-м году жизни
Заслуженная артистка России, актриса московского цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла 16 августа в возрасте 81 года. О смерти коллеги РИА Новости сообщил художественный руководитель Николай Сергиенко.
Артистка происходила из театральной династии «Ромэна»: её отец — заслуженный артист РСФСР Василий Бизев и мать — актриса Валентина Вербицкая — тоже служили в этом театре. Наталья Бизева впервые появилась на сцене в пятилетнем возрасте — она исполнила роль в спектакле «Кровавая свадьба».
Сергиенко отметил, что Наталья Васильевна в последнее время долго не выходила на сцену. Прощание с ней состоится 20 августа в театре «Ромэн». Гражданская панихида начнётся в 11:00 мск, отпевание — в 12:30 мск в храме Всех Святых на Соколе. Художественный руководитель уточнил, что артистку похоронят рядом с мужем и родителями.
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