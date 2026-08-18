Актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева скончалась на 82-м году жизни

18 августа 2026, 17:46

Фото: Istock/Diy13

Заслуженная артистка России, актриса московского цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла 16 августа в возрасте 81 года. О смерти коллеги РИА Новости сообщил художественный руководитель Николай Сергиенко.