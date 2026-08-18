«Зритель избирателен»: Кинокритик предрёк провал сиквелу «Колобка»

18 августа 2026, 16:44

Кинокритик Шнейдеров: продолжение «Колобка» вряд ли заинтересует публику

Фото: Istock/fergregory

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что российская аудитория сейчас проявляет высокую избирательность и вряд ли проявит интерес к сиквелу «Колобка».





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что премьера фильма о сказочном герое фактически не состоялась с коммерческой точки зрения: сборы не покрыли производственные расходы.



Он отметил, что по информации на 17 августа 2026 года лента собрала чуть более 550 миллионов рублей при бюджете около миллиарда.

«Такой результат можно расценивать как довольно скромный. Во многих городах залы были практически пустыми. В этой связи я не совсем понимаю, зачем рисковать и тратить ещё миллиарды на съёмку продолжения этой истории. Более того, наш зритель сейчас очень избирателен и не всё готов смотреть. Если не учитывать пожелания зрителя, то хороший фильм не получится», — сказал кинокритик.