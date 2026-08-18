Елизавета Боярская призналась, что скрыла от отца своё поступление в театральный

18 августа 2026, 17:03

Елизавета Боярская (Фото: Telegram @lizavetaboyarskaya)

Актриса Елизавета Боярская рассказала, как в юности выбирала профессию. Она призналась, что тогда не сообщила отцу, Михаилу Боярскому, о подаче документов в РГИСИ — он находился на гастролях.





В интервью Кино Mail Боярская отметила, что тогда не осознавала окончательно своё призвание.

«Я не понимала, кем я хочу быть. Я шла просто в театральный. К кому-нибудь поступлю — хорошо», — рассказала Елизавета.

«Просто дело в том, что папа — вожак, но мама — глава. То есть папа думает о нашем будущем, как нас обеспечить, а мама решает всё, продумывает. Поэтому, естественно, я пошла к маме и всё обсуждала с мамой», — подчеркнула артистка.