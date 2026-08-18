Стало известно, что грозит Канье Уэсту за слова о Гитлере в России

18 августа 2026, 16:51

Адвокат Жорин: Канье Уэст не понесёт наказания в РФ за одобрение Гитлера

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Адвокат Сергей Жорин заявил, что американского рэпера Канье Уэста не оштрафуют и не арестуют в России за его прошлые одобрительные слова о Гитлере.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что иностранцы несут ответственность по КоАП только за правонарушения на территории РФ, поэтому прежние действия рэпера за рубежом не дают оснований для штрафа.

«Задержать Уэста в аэропорту и оштрафовать по ст. 20.3 КоАП только за его прошлые зарубежные действия, на мой взгляд, нельзя. Вместе с тем российские власти вправе не разрешить иностранцу въезд, если будет принято соответствующее решение, например в интересах безопасности государства или общественного порядка», — подчеркнул адвокат.