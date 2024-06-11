Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. Об этом сообщает телеканал RT.
По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство.
Ранее актриса обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране. В настоящее время она живёт во Франции.
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«Конечно, мы заслуживаем того, что нам кричат в лицо: «русских нужно убивать, даже детей». Или как говорят украинцы: «хороший русский — мёртвый русский», — отметила Троянова*.
Ранее актриса обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране. В настоящее время она живёт во Франции.
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Артем Кузьмин