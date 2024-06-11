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Главная / Новости / Культура/ Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей

Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей

11 июня 2024, 10:15
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. Об этом сообщает телеканал RT.
По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство.

«Конечно, мы заслуживаем того, что нам кричат в лицо: «русских нужно убивать, даже детей». Или как говорят украинцы: «хороший русский — мёртвый русский», — отметила Троянова*.


Ранее актриса обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране. В настоящее время она живёт во Франции.

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#актриса
#операции
#иноагент
Концерты «Город танцует в парках» в эти выходные посмотрели 16 тыс. зрителей
10 июня 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Концерты проекта «Город танцует в парках» в минувшие выходные посетили свыше 16 тыс. человек. 8 и 9 июня танцевальные коллективы выступили в Электростали, Орехово-Зуеве, Ногинске, Дубне и Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В финальный этап фестиваля прошли танцевальный коллектив Art Project из Электростали, коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павлово-Посадского городского округа, дом танца «Наследие» из Орехово-Зуева, коллектив BABYLON из Богородского городского округа, коллектив уличного танца «Алмаз» из Талдома, танцевальная студия «Юна-Спорт» из Дубны, студия танца «Ассоль» из Сергиева Посади и коллектив DancePlace из Дмитровского городского округа», – говорится в сообщении.
В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Как напомнили в министерстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробности можно узнать на сайте.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» собрал более 10 тысяч человек
10 июня 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 10 тыс. зрителей побывали на первом литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который проходил с 7 по 9 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Большие Вязёмы. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы решили объединить под знаком Пушкина в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова два больших мероприятия – «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ». В усадьбе Большие Вязёмы три дня звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов. Фестиваль посетили более 10 тысяч человек. Отмечу замечательную тенденцию: поэзия снова становится модной. Поэты и чтецы собирают большие залы», – поделился впечатлениями министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
На фестивале прошли художественные чтения в исполнении известных актёров и поэтов, выступления у «Открытого микрофона» всех желающих, музыкальные, театральные и кинематографические программы.

Хедлайнерами фестиваля выступили народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков, актёры театра и кино Даниил Страхов, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄».

В день открытия фестиваля, 7 июня, состоялся моноспектакль Райкина «Самое любимое», в котором прозвучали стихи русских поэтов Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.

Специальным мероприятием стали премьерный показ художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна и мультимедийное световое шоу на фасаде главного усадебного дома.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#искусство
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#минкульт мо
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#московская область
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Выставка «Преображенная природа» откроется в Подмосковье
10 июня 2024, 17:37

Фото: istockphoto / AnnaStills

В Звенигороде откроется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу 25 июня в Звенигородском манеже.

«Здесь проект «Вокруг Левитана» увидело и оценило больше 26 тысяч человек. Надеюсь, что новая выставка «Преображенная природа», продолжающая совместную программу, также станет предметом внимания самой широкой аудитории, а творческое взаимодействие звенигородского музея с Русским музеем будет только укрепляться», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для посетителей выставки будет подготовлено более чем 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Посетить выставку все желающие смогут до ​12 января 2025 года.

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#подмосковье
#выставка
#природа
#проект
#город
#выставки
#звенигород
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Участники фестиваля «Город танцует в парках» выступят в Реутове 15 июня
10 июня 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Концерты второго сезона областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Реутове 15 июня в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«Лучшие команды нашего муниципалитета будут бороться за звание финалистов. После их выступлений зрителей ждут концертная программа в исполнении танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России», – рассказала начальник управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Анастасия Николаенко.
Вход на концерты будет свободным. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте городтанцует.рф и в группе﻿ фестиваля с соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Филиппа Науменко

Проект проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Подмосковье на выходных пройдут концерты «Город танцует в парках»
#культура
#город танцует в парках
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#подмосковье
#московская область
#лето в подмосковье
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Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции»
10 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto / shironosov

Руководитель проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская представила уникальную интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Интерактивная выставка объединяет в себе живописные образы и математические формулы, чтобы показать важность наших национальных экотрадиций для сохранения окружающей среды.

Зрители выставки смогут принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки.

«У каждого из нас есть уникальные способности и возможности, которые стоит развивать и использовать на благо себе и окружающих. Задания на интерактивной выставке «Национальные Экотрадиции» помогают проявить креативный потенциал для создания уникальных и оригинальных идей, а также инновационный потенциал для разработки новых продуктов, технологий или бизнес-моделей, и конечно творческий потенциал для самовыражения себя через искусство», — поделилась автор ежегодного проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская.

Также созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.

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#искусство
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#бизнес
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#разработки
#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»
10 июня 2024, 15:09

Фото: Мария Шматкова

Виктор Сухоруков, Иван Кокорин, Алексей Кравченко и другие знаменитые актёры и музыканты приняли участие в арт-пикнике в Больших Вязёмах. Об этом сообщил корреспондент.
Проект на открытом воздухе был посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

«Поэзия — это мы сами, это наши чувства, это смыслы, зачем мы живём, для чего мы живём. Ведь мы же нужны кому-то, кто-то из наших близких ждёт нас, а мы порой этого не видим и не замечаем. Поэтому для нас поэзия, как глоток души. Давайте сегодня поговорим душами, чувствами благодаря нашей поэзии», — поделился артист театра и кино Иван Кокорин.

Помимо основной программы для всех участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы по актерскому мастерству, умею вести себя на сцене и многие другие.

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#проект
#поэзия
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#а. с. пушкин
#фестиваль
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День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
10 июня 2024, 14:10

Фото: Istockphoto / Yury Karamanenko

В День России в трёх городах округа Пушкинский пройдут праздничные мероприятия. Они состоятся в городе Пушкино, в Красноармейске и в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все подробности представлены в афишах.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
«Приглашаю всех активно и патриотично провести 12 июня в кругу родных и близких!», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#день россии
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#подмосковье
#московская область
#максим красноцветов
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Гусляры, самовар-бар и мыльные пузыри: где в Подмосковье отметить День России
Парки Подмосковья проведут тематические мероприятия ко Дню России
10 июня 2024, 13:20

Фото: туристический портал МО

Несколько десятков парков Московской области 12 июня проведут для посетителей тематические мероприятия в честь Дня России.
Фото: туристический портал МО

Город Высоковское, 11 июня


Состоится концерт «Ты живи, моя Россия!». Зрители услышат звуки такого старинного русского народного музыкального инструмента, как гуслей. Они погрузят посетителей в сказку и создадут неповторимую волшебную атмосферу.

На концерте выступит Государственный оркестр «Гусляры России». Его художественный руководитель – народный артист России Юрий Евтушенко, дирижёр – заслуженный артист России Юрий Пушкарёв. Уникальный коллектив был создан ещё в 1988 году при Московской областной государственной филармонии.

«Гусляры России» сотрудничают с ведущими солистами музыкальных театров России – Большого, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и других. Более половины всех концертных номеров оркестра – вокально-инструментальные композиции. Это народные песни, русские романсы, арии из опер и оперетт, песни XX века.

Концерт начнётся в 18:00 на Молодёжной (Зелёной) сцене парка культуры и отдыха «Берёзовый» Высоковска, а в случае непогоды – в зрительном зале КДЦ г. Высоковск.

Фото: Istockphoto / Svetlana Vysokos

Городской парк Каширы, 12 июня


Здесь подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. В этот день в парке установят тематическую фотозону, организуют выставку рисунков, проведут творческие мастер-классы, бесплатное чаепитие с баранками, а также флешмоб и праздничный концерт. Помимо этого, можно будет сделать аквагрим в стилистике российского триколора. Будут работать площадки партнёров парка «Русская община».

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 22:00 по адресу: Кашира, улица Гвардейская, Городской парк. Вход свободный.

Фото: Istockphoto / Oksana Oliynyk


Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы
Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы

Северо-Посадский округ, 12 июня


В парке «Покровский» в городе Хотьково праздник начнётся в 12:00. Гостей ждут концерт, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, квест «В поисках чистой воды», викторина на знание истории России и многое другое. Желающие смогут присоединиться к шествию с флагом России.

В парке «Скитские пруды» праздник стартует в 15:00. На нём выступят творческие коллективы городского округа, приглашённые артисты и Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Помимо этого, состоятся флешмоб, ярмарка, мастер-классы и многое другое.

Вход свободный, возрастных ограничений нет. Узнать подробности можно по телефону: 7 (496) 543-22-14.

Фото: Istockphoto / ElenaNichizhenova


Бронницы, 12 июня


Один из главных государственных праздников страны отметят 12 июня в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Гостей ждёт большая праздничная программа, в рамках которой пройдут концерт, флешмоб, викторины и тесты, творческие мастер-классы и анимация для детей. Завершится праздник дискотекой у главной сцены.

Начало программы в 12:00. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Фото: Istockphoto / Vera Tikhonova


Талдом, 12 июня

В парке культуры и отдыха «Победа» 12 июня жители и гости городского округа увидят увлекательную и насыщенную программу. Для них проведут шествие с флагом России, фолк-концерт «Просторы родины». Они увидят выступление группы «Созвездие» и духового оркестра главы Талдомского округа.

Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах, кросс-опросе по русскому языку, побывать на сувенирной ярмарке. Сделать яркие снимки можно будет у фотозоны «Палитра России».

Начало праздника в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Дополнительная информация – по телефону: 7 (939) 846-60-76.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Воскресенск, 12 июня


В Воскресенске 12 июня отметят сразу несколько значимых праздников – День России, день города Воскресенск и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Начнётся праздничная программа у Иерусалимского храма, где в концерте «Под сенью дивных алтарей» будет звучать классическая и духовная музыка. Подхватит эстафету праздника арт-фестиваль «Пушкин в городе», который объединит 19 тематических локаций с мастер-классами, спектаклями, интерактивными программами, фотозонами, театрализациями, квизами и концертной программой, а также бар-самоваром.

В вечерней программе выступят солисты и лучшие творческие коллективы муниципалитета, а завершит праздник выступление группы «Лицей».

Место и время проведения — 12 июня в 10:00, территория Иерусалимского храма (Воскресенск, ул. Советская).

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия в честь Дня России в 80 подмосковных парках в прошлом году посетили более 150 тыс. человек.

В этом году праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#день россии
#праздник
#парки
#культура
#московская область
#подмосковье
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В России проведут флешмоб «Песни о родной стране»
10 июня 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Флешмоб-конкурс для школьников «Песни о родной стране» будет проходить в России с 12 по 30 июня в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Для того, чтобы принять участие в патриотическом флешмобе, школьникам предлагается записать видеоролик с одной из песен о Родине и выложить его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.рф с предоставлением ссылки на Яндекс.диск. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников», — говорится в сообщении.
По итогам флешмоба жюри выберет 50 роликов-победителей. Эти работы опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф.

Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс видеороликов «Читаем всей семьёй» в двух номинациях: «Проза и Поэзия».

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