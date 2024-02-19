Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* оспорила статус иноагента

Фото: IStock/Zolnierek
Напомним, Яну Троянову* признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».
Читайте также:
Олега Тинькова* признали иностранным агентом