Актриса Яковлева о Миронове: Крайне скромен, рефлексировал периодически

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов
Народная артистка России Алена Яковлева охарактеризовала актёра Андрея Миронов как скромного человека со способностью к саморефлексии.
Она отметила, что при всём признании, артист не был «звездой» в плохом понимании этого слова.
При этом, по её словам, он был уникальным артистом, при появлении которого всем стало понятно, что перед ними талант, «звезда».
По мнению Яковлевой, настоящий талантливый артист всегда сомневается в себе, рефлексирует, анализирует. Она добавила, что и сегодня среди молодёжи находятся такие.
Ранее композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказывал о знакомстве с артистом. Он отмечал, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.
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«При своей огромной популярности и востребованности он не был «звездой» в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, неуверен в себе, рефлексировал периодически», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Яковлева.
По мнению Яковлевой, настоящий талантливый артист всегда сомневается в себе, рефлексирует, анализирует. Она добавила, что и сегодня среди молодёжи находятся такие.
Ранее композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказывал о знакомстве с артистом. Он отмечал, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.
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Мелисса Тимофеева