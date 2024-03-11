Радио1
Главная / Новости / Культура/ Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали

Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали

11 марта 2024, 15:46
Фото: istockphoto.com/karenfoleyphotography

Фото: istockphoto.com/karenfoleyphotography

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.
Он также подчеркнул, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.

«В этом году всё как ожидалось, так и распределилось. Жаль Скорсезе немного. Есть ощущение, что ему недодали, хотя он в своей жизни достаточно внимания получил. Но зато очень круто, что [Кристофер] Нолан получил статуэтку. Никакой интриги с историей про главную мужскую и женскую роли просто не было, это было совершенно очевидно», — добавил в беседе с «Известиями» Золотарев.


Ранее сообщалось, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии.

Читайте также:

Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»

Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль

«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»
#фильм
#премия оскар
#награда
#кино
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В коломенской галерее «Дом Озерова» проведут концерт академической музыки
11 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Бесплатный концерт академической музыки «Весеннее настроение» состоится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат арии и дуэты из опер отечественных и иностранных композиторов, а также романсы. Для слушателей выступят две певицы-сопрано Ирина Шелехова и Екатерина Ковалёва, а также баритон Сергей Туралетов», — отмечается в сообщении.
В программе произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Сан Пре, Рахманинова и других известных композиторов.

Концерт начнётся в 19:00. Вход свободный, количество мест в зале ограничено. Билеты на концерт можно будет получить в кассе галереи «Дом Озерова». Адрес галереи: Коломна, Красногвардейская улица, дом №2.

Читайте также:

В Одинцове прошла шоу-программа от чемпионов Европы по спортивной акробатике

Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»

Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса
#коломна
#концерт
#культура
#музыка
#певец
#певица
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове прошла шоу-программа от чемпионов Европы по спортивной акробатике
11 марта 2024, 11:15

Фото: Мария Шматкова

Чемпионы Европы и Мира по спортивной акробатике поставили шоу-программу в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Показ шоу-программу «Мечты сбываются» прошло в КДЦ «Заречье».

«У нас сказка переплетена со спортом, это история о том, как девочка, пройдя все испытания, станет чемпионкой. Наша мама и отец ещё 20 лет назад делали в Старом городке, на нашем помосте небольшие новогодние праздники, мы с братом мечтали сделать эти утренники настоящим шоу, потому что все наши ведущие спортсмены становятся артистами московского цирка, цирка «Дю Солей», а мы хотели сделать что-то своё. Когда мы стали больше выступать на российских соревнованиях, в дружественных странах, у нас появилось время и мы решили это время максимально с пользой провести и сделали вот такое шоу, оно у нас сразу получилось. За первые четыре шоу нас посетили 1200 человек», — поделился главный тренер сборной России по спортивной акробатике Тимур Гургенидзе.

Стоит отметить, что акробаты объехали уже шесть городов Подмосковья, а также выступали с Новогодним шоу.

Читайте также:

Немоляева объяснила согласие принять участие в «Онегине» Андреасяна

В Щелкове открылась выставка «Путешествие в далекое и не очень»

Долголеты из Лобни стали бронзовыми призерами музыкального конкурса «Мы в стиле»
#тренер
#история
#путешествие
#праздники
#спортсмены
#шоу
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»
«Оппенгеймер» Нолана завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»
11 марта 2024, 06:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии, транслируемой телеканалом ABC.
Среди других фильмов, претендовавших на награду в этой категории, были картины «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Ранее Киллиан Мерфи стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль, Роберт Дауни-младший – за лучшую мужскую роль второго плана. Также победы удостоились «Зона интересов» Джонатана Глейзера как лучший зарубежный фильм и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки – как лучший анимационный фильм.

Читайте также:

Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль

«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»

Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»
#премия оскар
#фильм
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль
11 марта 2024, 05:10

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».



Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.

Читайте также:
«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»

«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA

CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»





#великобритания
#актёр
#премия оскар
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»
«Зона интересов» получила «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм»
11 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Pitroviz

Британский фильм «Зона интереса» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, транслируемой телеканалом ABC.
За победу в данной номинации также соревновались картины «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».

До этого сообщалось, что на премии «Оскар» будет объявлена новая номинация – «За достижения в кастинге», которая будет введена в 2026 году, 98-й церемонии вручения премии.

Читайте также:

«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»

Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»

В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»
#премия оскар
#кино
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда Голливуда и киновселенной Marvel, «железный человек» Роберт Дауни-младший стал обладателем первого в своей многолетней карьере «Оскара» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом пишет издание «Афиша».
В 12-м по счёту фильме Нолана, рассказывающем о первых в истории испытаниях атомной бомбы, Дауни-младший взялся за роль миллионера, бизнесмена, филантропа и председателя комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса



Ранее Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

Читайте также:

Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»

В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»

«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA


#кино
#актёр
#премия оскар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»
11 марта 2024, 02:42

Фото: iStock/vzphotos

Последний мультфильм легендарного японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стал победителем 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом сообщил Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный»
Ранее «Мальчик и птица» стал первой японской лентой, которая получила «Золотой глобус». Картина так же, как и сегодня, победила в категории «Лучший анимационный фильм».



Лента Миядзаки изначально называлась «Как ты живешь» — по книжке Ёсино Гэндзабуро, любимого произведения аниматора в детстве.
Её главный герой — старшеклассник, которого после смерти отца отправляют жить к дяде. Его дядя каждый день оставляет племяннику записку с советами или излагает свою точку зрения на социальные или житейские вопросы. Мальчик обсуждает эти наставления с друзьями, а в конце сам пишет письмо к дядюшке, в котором излагает свои планы на жизнь.

По сюжету картины Миядзаки мама мальчика по имени Махито гибнет в пожаре после бомбардировки. Вместе с отцом он переезжает в деревню, в большой дом. Мальчик никак не может смириться с потерей матери, и тут появляется странная цапля, которая человеческим голосом говорит ему, что она на самом деле не погибла. Махито следует за цаплей в заброшенную башню в лесу, которая открывает портал в волшебную страну. Туда он и отправляется, чтобы узнать, что же случилось с его мамой.

Одним из фаворитов сегодняшней церемонии считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине практически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

Читайте также:

В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»

Мультфильм «Пиноккио» Гильермо дель Торо» получил «Оскар»

Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль и ударил ведущего
#премия оскар
#мультфильмы
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса
The Guardian: Судебный процесс может заставить Бэнкси раскрыть свою личность
10 марта 2024, 03:01

Фото: iStock/marktucan

Судебный скандал может заставить легендарного художника Бэнкси наконец раскрыть свое настоящее имя. Как сообщает британское издание The Guardian, Два коллекционера — Рэй Хауз и Ники Кац — подали в суд на артиста из-за отказа подтвердить подлинность одной из его работ.
Речь, как поясняет Guardian, идёт о гравюре Monkey Queen с изображением бывшей королевы Великобритании Елизаветы II в виде примата.
Коллекционеры требуют сообщить, кто на самом деле является её автором.

Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. На роль художника СМИ назначали
Роберта Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетта из группы Gorillaz и Нил Бьюкенена — экс-ведущего телепрограммы Art Attack. В 2008 году
Daily Mail «разоблачила» Бэнкси, как Робина Ганнингема, но сам он это отрицал. А в 2023 году появилась информация о том, что В 2023 году художник случайно раскрыл свое имя во время одного из старых интервью, идентифицировав себя как «Робби (Роберт) Бэнкс».

Читайте также:

Daily Mail: В Лондоне неизвестные украли дорожный знак с граффити Бэнкси

В Балашихе открылась фотовыставка «Найти Бэнкси»

На ВДНХ открылась выставка Бэнкси
#великобритания
#художник
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Выступление Тейлор Свифт увеличит ВВП Сингапура
09 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/ OGULCAN AKSOY

Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт The Eras повысит уровень ВВП Сингапура, пишет Bloomberg.
Более того, как пишет агентство, это станет одним из факторов самого быстрого темпа роста экономики страны за последние шесть кварталов. Экономисты повысили ожидания годового увеличения ВВП страны в результате концерта с 2,3% до 2,5%.

Экономист DBS Bank Чуа Ханьтэн объяснил, что за счет концертов увеличатся расходы туристов, так как концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов.

По подсчетам Ханьтэн, выступления Тейлор Свифт принесут экономике Сингапура 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн).

С 2 по 8 марта в Сингапуре состоялись пять концертов певицы, еще один запланирован на 9 марта.

Читайте также:

В США демократы хотят привлечь избирателей через концерты Тейлор Свифт

В Пентагоне прокомментировали информацию о работе Тейлор Свифт на ведомство

Bloomberg: Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов
#страны
#расходы
#ввп
#счёт
#концерт
#сингапур
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф