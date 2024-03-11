Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали

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Сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.
Он также подчеркнул, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.
Ранее сообщалось, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии.
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«В этом году всё как ожидалось, так и распределилось. Жаль Скорсезе немного. Есть ощущение, что ему недодали, хотя он в своей жизни достаточно внимания получил. Но зато очень круто, что [Кристофер] Нолан получил статуэтку. Никакой интриги с историей про главную мужскую и женскую роли просто не было, это было совершенно очевидно», — добавил в беседе с «Известиями» Золотарев.
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Мелисса Тимофеева