Волочкова назвала Наталию Касаткину великой

Воспитанники реабилитационных центров для несовершеннолетних из 17 городских округов Московской области стали участниками и зрителями творческого конкурса «Зажги свою звезду!», посвящённого борьбе с пожарами. Конкурс состоялся на сцене концертного зала главного конкурса МФТИ в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.