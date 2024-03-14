Волочкова назвала Наталию Касаткину великой

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Балерина Анастасия Волочкова выразила соболезнования по поводу смерти народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета, артистка Наталии Касаткиной, отметив огромную утрату.
По её словам, Касаткина была профессионалом своего дела такого уровня, какого сейчас нет.
Ранее стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина.
Читайте также:
Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина
Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
Умер советский и литовский режиссёр Римас Туминас
«Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошёл противодействий и в Мариинском театре. Это очень большая утрата для русского балета, потому что сейчас, нет звёзд, нет имён, известных в мире балета, и, главное, педагогов. Мэтры великого балетного искусства уходят из жизни, а на смену им не приходят такого уровня люди. Таких уже не будет», — прокомментировала в беседе с Газетой.ру Волочкова.
Читайте также:
Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина
Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
Умер советский и литовский режиссёр Римас Туминас
Мелисса Тимофеева