Композитор Моцардо о Ширвиндте: «Мы проводили много интересных мероприятий»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказал о знакомстве с артистом.
Он отметил, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.
Ранее стало известно, что на 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт.
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«Я познакомился с ним в 1995 году. Он шел с Марком Захаровым. Потом на мероприятии с ним познакомились. У нас дружбы не было. Она появилась тогда, когда я на его юбилей сделал альбом. И мы с ним проводили много интересных мероприятий, связанных с фестивалями, юбилеями его партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моцардо.
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Мелисса Тимофеева