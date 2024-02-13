Акция книгодарения петербургской библиотеки пройдёт на ВДНХ

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Акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.
«В этом году международный День книгодарения наша библиотека проведёт на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Из Петербурга будут отправлены 1 500 книг, которые разместят на стеллаж под брендом библиотеки. Каждый желающий сможет ознакомиться с книгами и взять понравившуюся литературу с собой», – рассказали «Петербургскому дневнику» в библиотеке.
Уточняется, что для того, чтобы взять понравившуюся литературу не нужно иметь читательский билет самой библиотеки. Кроме того, книги можно не возвращать.
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