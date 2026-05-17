Акция «Ночь музеев» стартовала в Петербурге

17 мая 2026, 02:37

В Петербурге началась ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году мероприятие привлекло рекордное число участников.





Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», свои двери для посетителей открыли свыше 140 площадок. Среди дебютантов акции — Зоологический музей и Смольный собор.



Культурный марафон стартовал в 18:00 и завершится 14 мая в 06:00 следующего дня. Для комфорта гостей с 23:00 между музеями начнут курсировать специальные автобусы.



Вход на мероприятия осуществляется по онлайн‑билетам, которые продаются по сеансам. Цена на посещение одной площадки обойдется в 400 рублей, трех — в 750 рублей, а пяти — в 900 рублей. Организаторы просят посетителей заранее позаботиться о способе предъявления билета: его стоит распечатать либо сохранить в электронном виде.