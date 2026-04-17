Музей «Новый Иерусалим» приглашает на лекцию об иконах Воскресенского собора
Лекция «Иконы Воскресенского собора» состоится в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Ведущий научный сотрудник исторического отдела музея Наталья Солохина познакомит слушателей с удивительной историей монастырской коллекции.
«Ранее в Новом Иерусалиме было множество уникальных произведений новгородских, ростовских и московских иконописцев, создававших образы на деревянных досках, холстах и даже на стекле и металле. Но во время Великой Отечественной войны монастырь разрушили, и из всей коллекции сохранилась только небольшая часть главного Воскресенского собора — это иконы XVIII–XIX веков», — говорится в сообщении.Посетители лекции смогут детально рассмотреть эти пережившие страшные испытания иконы и узнают, с какими евангельскими сюжетами они связаны.
Лекция начнётся в полдень. Возрастные ограничения — 12+.