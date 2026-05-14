Музейный комплекс Люберец проведёт «Ночь в музее» 16 мая
16 мая Музейно-выставочный комплекс Люберец присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее» и проведёт специальную программу для жителей и гостей округа, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждёт насыщенная экскурсионная программа по постоянной экспозиции «Люберецкий Эрмитаж», а также по выставкам «Красные звёзды», «Цвет – мой Свет», «Шедевры Гюстава Доре» и «За пределами стены». Для гостей также организуют тематический кинопоказ.
Для детей и родителей подготовили два показа иммерсивной сказки «Иван да Марья, или Сказ про Ваньку да Маньку». Это добрая и весёлая история, в которой зрители помогают героям справиться с трудностями и сами становятся участниками действия.
В пространстве выставки «Красные звёзды» пройдёт творческая встреча с композитором Артемием Артемьевым. Он расскажет о своём творческом пути и наследии своего отца — народного артиста России, Героя Труда РФ Эдуарда Артемьева. Кроме того, посетители смогут побывать на поэтической лекции «Неизвестный Маяковский».
Вход на все мероприятия сделают бесплатным, однако организаторы просят заранее пройти регистрацию. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и расписание доступны на сайте Музейно-выставочного комплекса Люберец.
