Фонд Миклухо-Маклая запускает обновленный онлайн-музей
НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая» при поддержке Фонда президентских грантов представил образовательно-просветительский проект «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0».
Инициативу приурочили к знаменательной дате — 180-летию со дня рождения выдающегося российского ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888). Новая версия интерактивного портала предлагает пользователям уникальный структурированный контент на безвозмездной основе. Виртуальная экспозиция насчитывает более 200 экспонатов, включая предметы материальной культуры народов Океании, Австралии, Новой Зеландии, Гавайев, островов Тимор, Ява, Бали и других территорий Южных морей.
Материалы для музея подготовили при участии профильных специалистов, педагогов и ученых Института востоковедения РАН. Помимо цифровых артефактов, платформа предоставляет доступ к видеолекциям, документальным фильмам, тематическим статьям, книгам, а также эксклюзивным архивным рисункам XIX века.
Проект ориентируется на широкую аудиторию. Школьники и студенты смогут интерактивно изучать историю путешествий и культуру народов мира. Педагоги получат готовый материал для уроков истории, географии и внеурочной деятельности, включая планшетные выставки и лекции. Исследователям доступны редкие экспонаты в режиме 360° и научные работы. Особенностью обновленной версии стали виртуальные экскурсии по «Берегу Маклая» с 3D-моделированием быта коренных жителей и интерактивная карта путешествий ученого, охватывающая более 150 географических точек.
В фонде отметили, что обращение к наследию Миклухо-Маклая, ставшего символом уважения к разным культурам, способствует формированию у молодежи патриотизма и позитивного восприятия вклада России в мировую цивилизацию.Ознакомиться с экспозицией и проверить свои знания с помощью онлайн-теста можно по ссылке.
