Актёр фильма «Очарованный странник» Калык Акматов умер от рака
25 марта скончался актёр Калык Акматов, на протяжении долгого времени боровшийся с онкологическим заболеванием. Ему был 71 год. О смерти артиста сообщили в Кыргызском национальном драматическом театре.
За день до кончины, 24 марта, Акматову присвоили звание «Народный артист Кыргызской Республики» за значительный вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю добросовестную работу. Как рассказала супруга актёра, это было его последним желанием. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Награду в больнице вручил советник главы государства Чолпонбек Абыкеев.
Калык Акматов родился 4 января 1955 года. Свою жизнь он посвятил театру и кино, проработав в профессии более 50 лет. Среди заметных работ — роль в фильме «Очарованный странник», где он снимался вместе с известными советскими артистами.
В 2007–2010 годах Акматов также участвовал в съёмках сериала «Гаишники», в котором его коллегами были Сергей Астахов, Михаил Тарабукин и другие. Кроме того, он сыграл в фильмах «Потомок белого барса», «Сошлись дороги» и ряде других картин.
