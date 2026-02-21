Достижения.рф

Звезда «Реальных пацанов» скончался после тяжелой болезни

В Москве скончался актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин
Актер, театральный критик и журналист Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщила его жена Надежда в беседе с aif.ru.



Артист ушел из жизни утром 20 февраля в Москве. Пять лет назад он перенес тяжелое заболевание, после которого оставил актерскую карьеру. Зрителям Синтин больше всего запомнился по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Пятницкий. Глава третья», «Женская версия» и «Чего хотят женщины».

После ухода из кино он работал на радио. В 2024 году артист основал авторский радиопроект «Вешалка Синтина», в рамках которого еженедельно разбирал театральные премьеры и громкие события в театральной жизни.

Лидия Пономарева

