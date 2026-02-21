Звезда «Реальных пацанов» скончался после тяжелой болезни

21 февраля 2026, 13:02

В Москве скончался актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин

Фото: iStock/Lukasz Kochanek

Актер, театральный критик и журналист Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщила его жена Надежда в беседе с aif.ru.