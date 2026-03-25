Достижения.рф

Умер Чига из сериала «Зона»

Умер актер из сериала «Зона» Тихон Котрелёв на 50 году жизни
Тихон Котрелев (Фото: кадр из сериала «Зона» 2005)

Актёр Тихон Котрелёв, известный по сериалу «Зона», скончался в возрасте 49 лет. О его смерти сообщил сын артиста Пётр в личном блоге.



По словам Петра, Котрелёв долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Он назвал отца добрым, тонким и любящим человеком и отметил, что семья сохранит о нём светлую память. Также родственник актёра призвал близких чаще говорить с родными, напомнив, что любой разговор может оказаться последним.

По имеющимся данным, Тихон Котрелёв страдал панкреонекрозом. Кроме того, сообщается, что незадолго до смерти он проходил лечение в клинике.

Ранее скончался заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0