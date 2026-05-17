«Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков раскритиковал спектакль с Юрой Борисовым

17 мая 2026, 19:17

Олег Меньшиков сравнил спектакль МХТ с Юрой Борисовым с современным КВН

Олег Меньшиков (Фото: Telegram @olegmenshikovru)

Руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков нелестно высказался о новой постановке МХТ имени Чехова. Как стало известно из личного блога артиста, речь идёт о спектакле «Гамлет», где главную роль исполняет номинант на «Оскар» Юра Борисов.





Народный артист не стал скрывать эмоции. По его словам, увиденное на сцене он готов назвать разве что «театральной катастрофой».

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому и к труппе. Но то, что я увидел — театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.

«Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует. Это КВН, причём сегодняшний, а не тот, лучших лет», — добавил он.