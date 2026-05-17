«Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков раскритиковал спектакль с Юрой Борисовым
Олег Меньшиков сравнил спектакль МХТ с Юрой Борисовым с современным КВН
Руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков нелестно высказался о новой постановке МХТ имени Чехова. Как стало известно из личного блога артиста, речь идёт о спектакле «Гамлет», где главную роль исполняет номинант на «Оскар» Юра Борисов.
Народный артист не стал скрывать эмоции. По его словам, увиденное на сцене он готов назвать разве что «театральной катастрофой».
«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому и к труппе. Но то, что я увидел — театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.Особое возмущение у него вызвали восторженные отзывы зрителей, которые приписывали постановке скрытые смыслы. По мнению артиста, в действительности за этим кроется пустота.
«Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует. Это КВН, причём сегодняшний, а не тот, лучших лет», — добавил он.В конце обращения Меньшиков призвал коллег не отмалчиваться и разделять ответственность за то, что появляется на театральных подмостках.