Актёр из «Баффи — истребительницы вампиров» скончался после болезни
Актер Энтони Хэд умер в 72 года после болезни
Британский актёр Энтони Хэд, наиболее известный по ролям Руперта Джайлза в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров» и Руперта Мэнниона в «Теде Лассо», скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на заявление дочерей артиста.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Как уточнили Эмили и Дейзи, их отец ушёл мирно, в кругу семьи.
«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о смерти нашего необыкновенного отца, Энтони Хэда. <…> Мы знаем, как сильно будут скучать по нему друзья, коллеги и поклонники сериалов, в которых он снимался», — говорится в заявлении.Дочери знаменитости подчеркнули, что, несмотря на глубокую скорбь, наследие Хэда продолжит жить благодаря популярным телешоу с его участием. Смерть наступила менее чем через полгода после кончины его многолетней возлюбленной Сары Фишер, с которой он состоял в отношениях с 1982 года.
Карьера Энтони Хэда стартовала в 1978 году с роли в мюзикле. В 1980-х он приобрёл широкую известность благодаря рекламным съёмкам, что впоследствии помогло ему получить роль в «Баффи — истребительнице вампиров». В последние годы актёр снимался в сериале «Тед Лассо», где исполнил роль Руперта Мэнниона — владельца футбольного клуба и бывшего мужа главной героини Ребекки Уэлтон.