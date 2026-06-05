Актёр из «Баффи — истребительницы вампиров» скончался после болезни

05 июня 2026, 22:58

Актер Энтони Хэд умер в 72 года после болезни

Энтони Хэд (Фото: кадр из сериала «Тед Лассо» (2020-2026)

Британский актёр Энтони Хэд, наиболее известный по ролям Руперта Джайлза в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров» и Руперта Мэнниона в «Теде Лассо», скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на заявление дочерей артиста.





Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Как уточнили Эмили и Дейзи, их отец ушёл мирно, в кругу семьи.





«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о смерти нашего необыкновенного отца, Энтони Хэда. <…> Мы знаем, как сильно будут скучать по нему друзья, коллеги и поклонники сериалов, в которых он снимался», — говорится в заявлении.