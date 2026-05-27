На 70-м году жизни умер актёр из сериала «Эмили в Париже» Пьер Дени

Фото: istockphoto/izzzy71

Французский актёр Пьер Дени, наиболее известный зрителям по роли Луи де Леона — генерального директора вымышленного модного дома JVMA в сериале «Эмили в Париже», скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал быстро прогрессирующий боковой амиотрофический склероз (БАС), пишет Daily Mail со ссылкой на заявление дочерей артиста.