Умер актёр из сериала «Эмили в Париже»
Французский актёр Пьер Дени, наиболее известный зрителям по роли Луи де Леона — генерального директора вымышленного модного дома JVMA в сериале «Эмили в Париже», скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал быстро прогрессирующий боковой амиотрофический склероз (БАС), пишет Daily Mail со ссылкой на заявление дочерей артиста.
За свою карьеру Дени снялся более чем в 500 эпизодах мыльной оперы «Завтра принадлежит нам». Он также запомнился ролями во французских сериалах «Фабио Монтале», «Женщина чести» и «Пять сестёр».
БАС — тяжёлое заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга. Болезнь ведёт к мышечной слабости и другим прогрессирующим симптомам. На сегодняшний день эффективного лечения не существует.
Ранее американский рэпер и автор хита «It Takes Two» Роб Бейс умер в возрасте 59 лет. Он скончался в окружении родственников.
Читайте также: