Актёр из Реутова Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Фото: кадр из фильма «Анора»
Жюри премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса признало артиста из Реутова Юру Борисова «лучшим актёром второго плана». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Очередную награду за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера актёр получил в день своего рождения 8 декабря
В этом году фильм «Анора», который принёс Борисову признание Ассоциации кинокритиков, вызвал большой интерес на Каннском кинофестивале и других крупных международных смотрах.
Помимо этого, российский актёр номинирован на премию «Золотой глобус».
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«Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль он получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, и сейчас его фильмография насчитывает более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах», – говорится в сообщении.
В этом году фильм «Анора», который принёс Борисову признание Ассоциации кинокритиков, вызвал большой интерес на Каннском кинофестивале и других крупных международных смотрах.
Помимо этого, российский актёр номинирован на премию «Золотой глобус».
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Лора Луганская