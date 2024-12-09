В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамске прошёл концерт «Мы мир раскрасим голосами», посвящённый юбилею вокального ансамбля «Созвездие». Он состоялся в Доме культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коллектив поздравила с 15-летием председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила артистов за преданность вокальному искусству и призналась, что является давней поклонницей их творчества. Шаграева вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и ведущим исполнителям. За вклад в развитие культуры Усова была награждена знаком Мособлдумы «За труды», – говорится в сообщении.В программе концерта были представлены лучшие номера коллектива за все годы его существования. Зрители услышали традиционные народные песни, композиции в современной обработке и эстрадные произведения.
Кульминацией праздника стало поздравление коллектива от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды участникам и преподнёс юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.
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