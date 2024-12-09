Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка» состоится в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча с поэзией «Зимняя сказа» от Центральной библиотеки состоится в зоне тёплого очага. Лекция начнётся в одиннадцать утра», — отмечается в сообщении.Кроме того, во вторник, 10 декабря, в парке проведут утреннюю зарядку для всех желающих, начало в 9:15. А в субботу, 14 декабря, в 11:30 в парковом кафе «У бобров» ждут любителей настольных игр. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что в Доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды провели мастер-класс для детей «Новогодний гномик»: ребят научили делать из фетра гнома — подставку для ручек.
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