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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка» состоится в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча с поэзией «Зимняя сказа» от Центральной библиотеки состоится в зоне тёплого очага. Лекция начнётся в одиннадцать утра», — отмечается в сообщении.
Кроме того, во вторник, 10 декабря, в парке проведут утреннюю зарядку для всех желающих, начало в 9:15. А в субботу, 14 декабря, в 11:30 в парковом кафе «У бобров» ждут любителей настольных игр. Вход свободный, возрастных ограничений нет.



Ранее сообщалось, что в Доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды провели мастер-класс для детей «Новогодний гномик»: ребят научили делать из фетра гнома — подставку для ручек.

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#лекция
#поэзия
#культура
В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»
09 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл концерт «Мы мир раскрасим голосами», посвящённый юбилею вокального ансамбля «Созвездие». Он состоялся в Доме культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коллектив поздравила с 15-летием председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила артистов за преданность вокальному искусству и призналась, что является давней поклонницей их творчества. Шаграева вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и ведущим исполнителям. За вклад в развитие культуры Усова была награждена знаком Мособлдумы «За труды», – говорится в сообщении.
В программе концерта были представлены лучшие номера коллектива за все годы его существования. Зрители услышали традиционные народные песни, композиции в современной обработке и эстрадные произведения.

Кульминацией праздника стало поздравление коллектива от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды участникам и преподнёс юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.

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#юбилей
#волоколамск
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Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей
09 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первые ледовые спектакли зимнего сезона-2024-2025 в минувшие выходные посмотрели 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который показали 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» в спорткомплексе «Дмитров» посетили 1,5 человек. 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тыс. жителей и гостей города. А «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в ведомстве, следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Там своё искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. welcome.mosreg.ru

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
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Участники проекта «Непокорённый Курск» обменяются опытом с профессионалами в Красногорске
Участники проекта «Непокорённый Курск» соберутся в Красногорске
09 декабря 2024, 13:45

Фото: пресс-служба проекта «Непокорённый Курск»

Участники проекта «Непокорённый Курск» 12 декабря приедут в Красногорск для масштабного творческого обмена. Мероприятие пройдёт во дворце культуры «Подмосковье» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Для гостей запланирован профессиональный мастер-класс от театра «Новый город». Особенным событием станет встреча с актрисой театра и кино Мариной Майко. Участники также получат уникальную возможность перенять опыт профессионалов, творчество которых вдохновило зрителей по всей стране. Кроме того, гости из Курска встретятся с волонтёрами Подмосковья, что позволит укрепить связи между регионами и обменяться опытом в сфере добровольчества», – говорится в сообщении.
Завершится день посещение вручения премии «Золотой граммофон», организованной партнёром проекта Русской медиагруппой. Церемония каждый год собирает ярких представителей российской музыкальной сцены.

Проект «Народная история «Непокорённый Курск»» представляет собой уникальную инициативу, основанную на культурных и исторических традициях народа. Он объединяет широкий спектр материалов – от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область.

Документально-театральный проект «Народная история «Непокорённый Курск» основан на историях жителей приграничья, волонтёров, медиков и участников СВО. Их уже собрали более сотни. В основу театральной постановки ляжет роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом».

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#искусство
#творчество
#красногорск
#культура
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Около 40 картин представлено на зимней выставке в Кашире
09 декабря 2024, 10:34

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее открылась выставка местных и ступинских художников «Зимняя палитра». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Кашира.
«В выставке участвуют художники Майя Бакаева, Юрий Баютов, Александр Козий, Людмила и Анна Маковские, Игорь Старостин, Елена Колиуш, Марина Паршева и Сергей Захаров. Всего представлено 37 работ из фондов музея. Первые посетители из Пущина отметили высокий художественный уровень, радостное впечатление и стилистическое разнообразие картин», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Посетителей зимнего вернисажа также пригласили посмотреть на новогоднюю ёлку, в которую «запечатан» культурный код Каширы.

Выставка «Зимняя палитра» развёрнута в актовом зале музея и на парадном лестничном марше второго этажа. Она будет работать до 30 января.

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#картины
#выставка
#музей
#подмосковье
#московская область
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Открытие Нотр-Дама в Париже состоится при лидерах 40 государств
07 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/gbarm

После пятилетней реконструкции, открытие парижского Нотр-Дама состоится 7 декабря в присутствии глав 40 государств. Церемония пройдет при усиленных мерах безопасности, а на охрану периметра привлекут порядка 6 тысяч сотрудников полиции.
Среди гостей значатся глава Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп. Также приглашения поступили президентам Италии, ФРГ, Польши, Хорватии, Болгарии, королю Бельгии Филиппу, князю Монако Альберту II и жене действующего президента США Джилли Байден, которая прибудет с дочерью.

От посещения церемонии открытия отказались Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также не сможет присутствовать из-за насыщенного графика.

Согласно программе, церемония начнется с речи Эммануэля Макрона в стенах Нотр-Дама. Также зрители смогут наблюдать за выступлением филармонического оркестра и известных исполнителей, в том числе китайского пианиста Ланг Ланга. Для глав государств президент Франции планирует организовать званый ужин в Елисейском дворце. Трансляция церемонии будет вестись по телевизору.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. В результате происшествия весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. В устранении пожара участвовало 800 человек. По их словам, если бы пламя достигло колоколен, то Нотр-Дам бы не спасли.

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#франция
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Роскомнадзор заставил удалить фильм «Руки вверх!» с онлайн-площадок
«Ведомости»: РКН приказал ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» на онлайн-площадках
07 декабря 2024, 00:59

Концерт группы «Руки вверх!» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Роскомнадзор поручил онлайн-кинотеатрам ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» в связи с решением суда. Об этом сообщают «Ведомости».
«Роскомнадзор начал направлять онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». Причиной таких действий службы стали определения Могорсуда от 3–5 декабря», — пишут в издании.

Источники пояснили, что кинотеатры удалят фильм с видеосервисов согласно удовлетворению судом требования ООО «Компания Топ7». Причиной ограничения доступа является наложение предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский рассказал изданию, что создатели картины использовали все песни после заключения договоров с реальными правообладателями. Любую блокировку контента Жалинский считает неправомерной. На данный момент уже поданы ответные иски, а также заведено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки фильма.

Весь процесс об ограничении картины был запущен в ноябре этого года. МВД России по району Хамовники г. Москвы завело уголовное дело по факту составления «фиктивных документов, якобы подтверждающих, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!». После этого онлайн-кинотеатры стали получать жалобы от некой «Компании Топ7». Материальный ущерб Сергея Жукова оценивается в 13,4 миллиона рублей.

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#уголовное фильм
#кинотеатры
#роскомнадзор
#онлайн
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Школьница из Каширы победила на конкурсе «Таланты и поклонники»
06 декабря 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова одержала победу на зональном этапе конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дарья Маркова победила в номинации «Театральное искусство» подноминации «Стихотворение». 17 декабря она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса в городском округе Истра», — говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что хороших результатов достиг на конкурсе театральный коллектив «7-ая проба» каширской школы №7: ребята заняли третье место в номинации «Театральное искусство».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс «Таланты и поклонники» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Ребята соревнуются в разных видах творчества на тему пожарной безопасности.

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#кашира
#конкурс
#творчество
#дети
#школьники
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В Национальном центре «Россия» стартовала новогодняя программа
06 декабря 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Праздничную программу «Новогодняя Россия» запустили для посетителей Национального центра «Россия», сообщает пресс-служба администрации центра.
«Гостей познакомят с культурной и традициями народов России, покажут уникальные изделия народных художественных ремёсел и промыслов, а также пригласят принять участие в культурных событиях для всей семьи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посещение праздничных и прочих мероприятий Национального центра «России» является бесплатным.

Национальный центр «Россия» был создан на базе Международного форума-выставки «Россия», работавшего на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Под нужды Национального центра «Россия» правительству Москвы было поручено безвозмездно передать выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

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#россия
#новый год
#праздник
#программа
#выставка
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В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС
06 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «Мир твоих увлечений», в экспозицию которой вошли творческие работы ветеранов Каширской ГРЭС, открылась в Центральной библиотеке городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены работы в различных жанрах и техниках: фотографии, рисунки, вышивки, валяние и прочее», — говорится в сообщении.
Экспозицию открыл председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Он отметил, как важны труд и творчество людей, который внесли огромный вклад в развитие энергетики района, области и страны.

Выставка работ ветеранов Каширской ГРЭС «Мир твоих увлечений» будет работать до 20 декабря.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста.

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#кашира
#выставка
#библиотека
#ветераны
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