Актёр Рожков назвал сериал «Слово пацана» плохим кино

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Актёр Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» плохим кино про нехороших людей.
«Казанский феномен, о котором ведётся речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — объяснил в беседе с NEWS.ru свою позицию Рожков.
Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Мелисса Тимофеева