Смолов назвал сериал «Слово пацана» классным

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, а все серии выпустят. Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, которая стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Смолов.
Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.
Читайте также:
«Из какого района, чушпан?»: запретят ли «Слово пацана» и как сериал связан с убийством
Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
В Госдуме призвали СКР проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»