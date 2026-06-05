Актёр сериала «Турецкий для начинающих» умер от рака

05 июня 2026, 13:26

Немецкий актёр Аксель Шрайбер умер от рака на 50-м году жизни

Фото: istockphoto/Diy13

В Германии на 50-м году жизни скончался актёр Аксель Шрайбер, наиболее известный российскому зрителю по роли в комедийном сериале «Турецкий для начинающих». Об этом сообщила в соцсетях режиссёр Лаура Фишер, близко знакомая с артистом.





Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Шрайбер боролся в течение длительного времени. Он умер 3 июня.



В прощальном посте Фишер назвала Шрайбера не только талантливым актёром, но и близким другом, коллегой и членом своей семьи. По её словам, в последние дни жизни он часто размышлял о «путешествии между мирами» и относился к этой теме спокойно и философски.





«Ты был для нас не только замечательным актёром, но и спутником жизни, лучшим другом, членом нашей семьи. Ты оставил неизгладимое наследие — в своих фильмах, сериалах, картинах и в сердцах людей, которые были рядом», — говорится в публикации.