Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
Умерла балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Артистка скончалась в субботу, 30 мая, на 74-м году жизни. Коллектив Мариинского театра выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и ученикам балерины.
В 1974 году Любовь Кунакова впервые вышла на сцену Мариинского театра. В течение 18 лет, до 1992 года, она была его примой-балериной. В репертуаре знаменитости были такие известные постановки, как «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот».
После завершения карьеры на сцене, в 1997 году, Любовь Кунакова начала работать педагогом-репетитором в Мариинском театре. Позднее она заняла должность балетмейстера-репетитора. Артистка участвовала в постановках классического балета в редакции Мариинского театра, которые проходили на сценах Минска, Афин, Токио и Бразилии.
Читайте также: