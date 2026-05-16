Умерла актриса из фильма «Карьера Димы Горина» Наталия Киндинова
В Москве на 88-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, педагог Наталия Киндинова. О ее смерти сообщили в руководстве Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, где она долгие годы преподавала.
Прощание с артисткой состоится в субботу, 16 мая, в Храме Боголюбской иконы Божьей Матери в городе Пушкино. В кино Киндинова дебютировала в 1961 году в фильме «Карьера Димы Горина». Среди прочих известных работ с ее участием — «Мать Мария», «Поджигатели», «Возвращение Мухтара» и другие картины.
Наталия Киндинова родилась 16 января 1939 года в Москве. После окончания родного Щепкинского училища служила в нескольких театрах, включая Рижский театр русской драмы, Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, Театр на Малой Бронной и Московский ТЮЗ. С 1995 года вела курс мастерства актера в ВТУ им. М. С. Щепкина.
Ранее скончалась актриса из сериала «Невский» Галина Козулина. Ее не стало на 69-м году жизни.
Читайте также: