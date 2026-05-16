Умерла актриса из фильма «Карьера Димы Горина» Наталия Киндинова

16 мая 2026, 13:11

Актриса Наталия Киндинова умерла в 87 лет

Наталия Киндинова (Фото: кадр из фильма «Карьера Димы Горина» (1961)

В Москве на 88-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, педагог Наталия Киндинова. О ее смерти сообщили в руководстве Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, где она долгие годы преподавала.