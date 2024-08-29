В сентябре в российский прокат выйдет военно-патриотический фильм «9 секунд»

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Полнометражный художественный фильм «9 секунд» планируют выпустить в широкий кинопрокат в России 26 сентября, лента посвящена подвигу 19-летнего матроса, спасшего от пожара свой корабль и экипаж. Об этом сообщил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«Фильм рассказывает об Алдаре Цыденжапове. Он родился в посёлке Агинское Забайкальского края и с детства мечтал служить во флоте. Его мечта исполнилась — он стал матросом эсминца «Быстрый». В 2010 году, когда эсминец готовился к походу, в машинном отделении начался пожар. Цыденжапов сумел быстро потушить огонь и спас эсминец и 358 членов экипажа», — говорится в сообщении.Выход фильма приурочен к годовщине подвига Алдара Цыденжапова.
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