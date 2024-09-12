Мытищинский театр «ФЭСТ» открыл новый сезон спектаклем «Прощение Фемиды»

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 15 сентября состоится VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.