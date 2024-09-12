Мытищинский театр «ФЭСТ» открыл новый сезон спектаклем «Прощение Фемиды»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Коллектив театра «ФЭСТ» из Мытищ открыл очередной сезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первым спектаклем нового сезона стала пьеса «Прощение Фемиды» режиссёра Алексея Иванова, представленная на сцене ДК «Яуза». Премьера постановки в жанре детектива стала результатом работы творческой лаборатории.
Впервые новый сезон начинается не в родных стенах, отметил, выступая перед зрителями, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
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Впервые новый сезон начинается не в родных стенах, отметил, выступая перед зрителями, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
«Мы рассчитываем на вашу поддержку. Видя ваши глаза в зрительном зале, мы чувствуем подъём. Это укрепляет нас и заставляет двигаться дальше. Следующий, 39-й, сезон, мы обязательно встретим вместе с вами в обновлённом здании театра «ФЭСТ», – сказал Шаповалов.Героями телевизионного шоу «Прощение Фемиды» становятся преступники, отбывающие сроки в тюрьмах тоталитарного государства. Все они нарушили закон, но лишь один совершил самое тяжкое преступление. Кто именно сделал это, предстоит выяснить участникам шоу. Цена победы – свобода.
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Лора Луганская